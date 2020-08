2020年08月07日 11時02分 ハードウェア

Google製スマートフォン「Pixel 4」「Pixel 4 XL」が販売終了、シリーズで最も短命に



2019年10月に発売されたGoogle製スマートフォン「Pixel 4」と「Pixel 4 XL」が販売終了扱いとなったことが明らかになりました。お店によっては在庫が残っていて購入が可能ですが、新規出荷はありません。



販売終了は、Google ストアでの「在庫なし」表示を受けてニュースサイト・The VergeがGoogleへ問い合わせた結果わかったもの。Googleの広報担当者はThe Vergeに対し、「Google ストアでは、Pixel 4とPixel 4 XLの在庫を売り切り、販売を終了しました」と語ったとのこと。日本のGoogle ストアでも記事作成時点でPixel 4は「在庫なし」となっています。





Googleでは最初にアメリカのGoogle ストアで購入可能になった時点から3年間、ソフトウェアとセキュリティのアップデートを続けることにしており、Pixel 4・Pixel 4 XLは2022年10月まではアップデートが行われます。過去のPixelシリーズはいずれも1年半ほど販売されており、4・4 XLの10カ月(2019年10月~2020年8月)というのは過去最短です。



Pixel 4・4 XL販売終了の報を受けて、ニュースサイト・Ars Technicaは目玉機能の1つだったモーションセンサー「Soli」の搭載を「疑問の余地があるゴール」と疑問視。「最悪のPixelスマートフォンに安らかな眠りを」という小見出しをつけ、Pixel 4・4 XLを見送りしました。



一時的にPixelシリーズのラインナップは空白となりますが、2週間後の2020年8月20日(木)から廉価版モデルである「Pixel 4a」が登場。さらに2020年秋にPixel 5の登場が予告されています。



また、9to5Googleでは流出した内部資料をもとに、2021年第1四半期に向けて「Pixel 5a」が用意されていると報じています。



