Twitterが政府高官と国営メディアのアカウントにラベル付けを行うと発表

SNSのフェイクニュース拡散が2016年のアメリカ大統領選に大きな影響を与えたことから、TwitterやFacebookといったSNSで政治的な発言のファクトチェックをすべきかが問題となっています。そんな中、新たな取り組みとして、Twitterが政府高官のTwitterアカウントおよび国営メディアのアカウントにラベルをつけることを発表しました。



New labels for government and state-affiliated media accounts

Twitterは2020年8月7日に「透明性を上げること」を目的とし、新たにアカウントへのラベル付けを行うことを発表。



