「哲学者プラトンが埋葬された場所」が古代の火山噴火で黒焦げになった巻物から判明

Plato's burial place finally revealed after AI deciphers ancient scroll carbonized in Mount Vesuvius eruption | Live Science https://www.livescience.com/archaeology/romans/platos-burial-place-finally-revealed-after-ai-deciphers-ancient-scroll-carbonized-in-mount-vesuvius-eruption Deciphered Herculaneum papyrus reveals precise burial place of Plato | Ars Technica https://arstechnica.com/science/2024/04/deciphered-herculaneum-papyrus-reveals-precise-burial-place-of-plato/ イタリアのナポリ近郊にある ヴェスヴィオ火山 は西暦79年に大噴火を起こし、 ポンペイ や ヘルクラネウム など古代ローマの都市を壊滅させました。火砕流に埋もれたヘルクラネウムの都市遺跡では、「 パピルス荘 」と呼ばれる建物から貴重な書物(ヘルクラネウム・パピルス)が多数発掘されています。 このパピルス荘で発掘された巻物の中には炭化してもろくなり、開くと崩れてしまうため普通に読むことができないものも多数含まれていますが、現代では最新のテクノロジーを用いて巻物を解読する試みが進められています。こうした試みのひとつである「 ヴェスヴィオ・チャレンジ 」というプロジェクトでは、世界各国のAI研究者が巻物の解読に挑み、当初の想定を大幅に超える合計2000字以上のテキストを解読することに成功しました。 火山噴火で黒焦げになった古代ローマの巻物をAIで解読するコンテスト「ヴェスヴィオ・チャレンジ」の優勝チームが発表される - GIGAZINE

