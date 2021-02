2021年02月05日 10時18分 モバイル

GoogleがAndroidスマホのカメラで心拍数と呼吸数を測定する機能をリリースすると発表



Googleが、2021年3月から自社製スマートフォンのPixelシリーズで、搭載カメラで心拍数と呼吸数を測定する機能を追加すると発表しました。将来的には他のAndroidスマートフォンでも心拍数と呼吸数を測定できるようになるとのことです。



心拍数と呼吸数の測定機能は、Googleのフィットネスアプリ「Google Fit」に搭載される予定。Googleによれば、心拍数と呼吸数の測定機能は2021年3月からGoogle純正のPixelシリーズのみでリリースされるとのことですが、厳密なテストを実施してから他社製のAndroidスマートフォンでもリリースされる予定です。



呼吸数を測定する場合は、画面を自分に向けるようにしてPixelを机の上に置き……





顔と胸をフロントカメラで映し出します。胸が上下する動きをカメラが捉えることで、呼吸数をカウントするとのこと。





また、心拍数については背面カメラの上に指を置き、血流の色の変化から心拍を測定します。





計測した呼吸数や心拍数は、Google Fitに記録されます。





Google Healthの技術主任であるJiening Zhan氏は、「社内で実施した実験では、呼吸数測定の誤差は1分あたり1回以内で、心拍数測定の誤差も2%以内にとどまりました。また、光の条件や肌の色が違っても精度は変わりませんでした」と記者会見で述べており、詳細な実験データは論文にまとめて発表する予定を明らかにしました。



なお、IT系ニュースサイトのThe Vergeは、Googleが「呼吸数と心拍数の測定機能は医学的診断や病状の評価を目的としたものではありません」と語り、あくまでも健康のためのツールとしていることから、アメリカ食品医薬品局の認可を待たずして心拍数と呼吸数の測定機能をGoogle Fitに搭載することができたとみています。