Netflixアプリのプチフリーズを引き起こした「余分な40ミリ秒」の行方とは？

動画配信サービスのNetflixは、Android TVやApple TV、AmazonのFireTVなど、多種多様なスマートテレビにアプリケーションを提供しています。アプリの開発にはNetflixとスマートテレビベンダーとの連携が必須であるため、Netflixにはベンダーのアプリ開発を支援する「パートナーエンジニア」と呼ばれる職種が存在します。そんなパートナーエンジニアのひとりであるJohn Blair氏が、自身の関わった「動画のプチフリーズバグ」の発生から解決に至るまでのいきさつを語っています。 The case of the extra 40 ms | Netflix TechBlog https://netflixtechblog.com/life-of-a-netflix-partner-engineer-the-case-of-extra-40-ms-b4c2dd278513 2017年のある日、Blair氏はAndroid 5.0ベースのAndroid TV向けアプリ開発を任されたとのこと。プロジェクトに関わっていたのはデバイスを立ち上げる欧州の有料テレビ、デバイスのファームウェア開発を行う企業、デバイスのチップ開発を行う企業、そしてBlair氏自身の4者でした。

2020年12月17日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

