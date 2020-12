トランプ大統領のTwitterアカウントにハッカーがログインしたことをオランダ当局が認める

Trump's Twitter account was hacked, Dutch ministry confirms | Donald Trump | The Guardian https://www.theguardian.com/us-news/2020/dec/16/trumps-twitter-account-was-hacked-dutch-ministry-affirms Gevers氏は2016年にもトランプ大統領のTwitterアカウントにログインしたことがある人物。このとき、パスワードは「yourefired」で、その後、2020年までの間にパスワードは変更されました。Gevers氏は再びさまざまなパスワードで挑戦を繰り返し「maga2020!」でログインに成功しました。

2020年12月17日 10時26分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.