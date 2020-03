2020年03月21日 21時00分 ゲーム

Microsoftのストリーミングゲームサービス「Project xCloud」のWindows版アプリの見た目はこんな感じ



Microsoftが発表した、ゲームをストリーミング配信することでいつでもどこでもどんな端末でも手軽にゲームがプレイできるようになるサービス「Project xCloud」のWindows 10版の内部テストを開始しました。さらに、海外メディアのThe Vergeが内部テスト中のProject xCloudのスクリーンショットを独自に入手し、公開しています。



A first look at Microsoft’s xCloud game streaming service for Windows PCs - The Verge

https://www.theverge.com/2020/3/20/21188787/microsoft-xcloud-windows-10-pc-app-game-streaming-service-preview



The Vergeによると、Microsoftは従業員向けにProject xCloudのWindows 10版を一足先に公開し、社内でテストを行っているとのこと。





Microsoftは公式のアプリストアからインストール可能なWindows 10専用アプリとして、Project xCloudアプリを配信する予定で、Android版およびiOS版のProject xCloudアプリと同様に、アプリではBluetooth経由でXbox Oneの専用コントローラーと無線接続することが可能。ただし、利用にはMicrosoftアカウントと「良好なインターネット接続環境」が必要になるとのこと。



まだプレビュー版のProject xCloudアプリを起動した画面。





最初にインターネット接続環境のテストが実行されます。





これがプレイ可能なゲームタイトルが並んだ画面。





Forza Horizon 4をプレイする模様。





ストリーミング開始





ゲームの起動画面が表示されました。





なお、Windows 10アプリからProject xCloudを利用する場合、専用サーバーからゲームをストリーミングするだけでなく、自身の持つXbox Oneからゲームをストリーミングすることも可能になるとのことです。The Vergeにスクリーンショットを提供した匿名の情報源によると、記事作成時点ではMicrosoftの社員がProject xCloud経由でプレイできるゲームの解像度はどれも720p(1280×720ピクセル)に制限されているそうです。



基本的なユーザーインターフェースやゲームへのアクセス方法、ストリーミング方法などは、基本的に既にテストがスタートしているAndroid版やiOS版のProject xCloudと非常に似たものとなっているとのこと。既に幅広いテストを実施する準備ができていることは明らかなため「Microsoftは間もなく外部のテスター向けにProject xCloudのWindows 10アプリを公開するでしょう」とThe Vergeは指摘しています。



なお、MicrosoftはProject xCloud専用のサーバーで使用するxCloudサーバーブレードをアップグレードし、単一のサーバーインスタンス上に8つのXbox One Sを含めるようにしています。さらに、MicrosoftはサーバーをXbox Series Xのプロセッサに移行することにも取り組んでおり、この次世代プロセッサならは1つのチップでXbox One Sのゲームセッションを4つ同時に実行できるほど強力なものとなっているとのこと。





MicrosoftはProject xCloudのサービスを2020年中に開始することおよび、同サービスでPlayStation 4の専用コントローラーであるDUALSHOCK 4をサポートすることを明かしています。また、Microsoftは2020年後半にProject xCloudをXbox Game Passと統合することも計画しており、プレイヤーはProject xCloudを使ってゲームをサーバー上から直接ストリーミングしてプレイできるようになります。