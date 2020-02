2020年02月13日 11時17分 ハードウェア

「Androidの生みの親」アンディ・ルービン氏が新世代スマホを開発する「Essential」が閉鎖へ



Androidの生みの親といわれるアンディ・ルービン氏は2019年にはEssentialからリモコンのような見た目の「全く新しいスマートフォン」が近い内に発売されることが示唆されていました。しかし、最新の発表で、Essentialが事業を停止するということがわかりました。



ルービン氏が開発していた次世代スマートフォン「GEM」は2019年10月にそのビジュアルが公開され、リモコンっぽい見た目や、「より画面が小さく主に音声で操作する」という特徴が話題を呼びました。



Androidの生みの親アンディ・ルービンがリモコンっぽい全く新しいスマホ「GEM」の画像を公開 - GIGAZINE





GEMのプロジェクトは2018年の時点ですでにスタートしていたとみられていますが、2020年2月12日付で、開発元のEssentialは「努力の結果、私たちは可能な限りのGemを実現しましたが、残念なことに消費者に届ける手段がありません。私たちはオペレーションを停止し、Essentialを閉鎖すると決断しました」とブログに投稿しました。



EssentialはGoogleを退社したルービン氏が立ち上げた会社で、Gem以前には、2017年にEssential Phoneをリリースしています。





しかし、Essential Phoneは当初の発売予定日に間に合わず、顧客の個人情報をCCで別の顧客に送ってしまうなど、トラブルが続きました。2018年にはEssential Phoneの第二世代が発売される予定でしたがキャンセルされ、その後も開発中の製品のキャンセルが続き、これまでハードウェア・ソフトウェア部門ともに「製品を売ってお金を得る」という行為は行われてきませんでした。またルービン氏自身についても、「セクハラ疑惑でGoogleを辞任する際に約170億円の株式報賞をもらっていた」というニュースが報じられました。



Essentialの閉鎖により、同社が2018年に買収したメールアプリ・Newton Mailも4月30日には事業を停止するとのこと。一方でEssentialの広報は、ルービン氏が設立したPlaygroundにこの閉鎖は影響しないことを伝えています。



なお、EssentialはAndroidコミュニティがEssential Phoneのセキュリティアップデートを今後も行えるように、ソースコードをGitHubで公開しています。



