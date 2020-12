2020年12月08日 12時02分 ネットサービス

7000万曲以上を聴けるApple MusicがGoogle NestシリーズなどGoogleアシスタント対応デバイスで利用可能に



Googleが2020年12月7日に、「Google Nest Audio」をはじめとするGoogleアシスタント対応のスマートスピーカーやスマートディスプレイで、Appleの音楽ストリーミングサービス・Apple Musicが利用可能になったことを発表しました。



Apple Music now available on Nest Audio, Nest Hub Max, Nest Mini, Google Home and more

https://blog.google/products/google-nest/never-miss-beat-apple-music-now-available-new-nest-audio/



Apple Music now works on Google Assistant speakers - 9to5Google

https://9to5google.com/2020/12/07/apple-music-google-assistant-speaker/



Googleアシスタント担当プロダクトマネージャーのSushmit Goswami氏と、Google Nest担当プロダクトマネージャーのクリス・チャン氏は12月7日に公式ブログを更新し、Googleアシスタント対応デバイスがApple Musicのサポートを開始したことを発表しました。



これにより、日本・アメリカ・イギリス・フランス・ドイツのApple Music加入者は、Google Nestシリーズのスマートスピーカーやスマートディスプレイなどを使って、7000万曲以上が配信されているApple Musicの音楽ストリーミングサービスを利用することができるようになりました。



今回新しくApple Musicが利用できるようになったのは、Google Home Miniや、Google NestシリーズのNest Audio、Nest Hub Max、Nest MiniなどのGoogleアシスタント対応デバイスです。また、海外メディアの9to5Googleによると、JBLやLenovoのサードパーティ製スピーカーも対応しているとのこと。





利用方法は簡単で、Google HomeアプリをApple Musicアカウントとリンクするだけです。また、Google HomeはYouTube Musicをデフォルトの音楽サービスにしていますが、Apple Musicをデフォルトの音楽ストリーミングサービスに設定することも可能です。



GoogleアシスタントがApple Musicをサポートしているので、「OK Google、New Music Dailyの日替わりプレイリストを再生して」「OK Google、Rap Lifeのプレイリストを再生して」と言うだけで、GoogleアシスタントがApple Musicの曲を再生してくれます。



というわけで、実際にGIGAZINEでレビューしたことがあるGoogle Nest Audioと、Pixel 5にインストールした最新版のGoogle HomeアプリでApple Musicを聴いてみようとしましたが、残念ながら記事作成時点ではリンクできる音楽サービスアカウントの中にApple Musicが追加されていませんでした。





Googleの発表では、12月7日から日本のGoogleアシスタント対応デバイスのApple Musicをサポートを開始しているはずですが、肝心のGoogle Homeアプリの最終更新が11月16日なので、まだアプリがApple Musicに対応していないようです。今後のアップデートに期待したいところです。