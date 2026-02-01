2026年02月01日 22時00分 メモ

ChatGPT広告の最低契約金額は20万ドルだがそれ以下の提示もありか



2026年2月からスタート予定のChatGPT広告のベータ版について、OpenAIは最低契約金額を20万ドル(約3000万円)と説明していましたが、実際にはもっと安い提示もあったことが明らかになりました。



広告系のニュースを扱うAdweekはOpenAIの広報担当者の話として、ChatGPT広告のベータ版は「ユーザーにとって価値のある広告の種類を見極める」ためにテスト範囲を限定して展開すると伝えています。



広告をもっと自然に統合する形が確定すれば、広告フォーマットや購入モデルの段階的追加も予定されているとのことですが、具体的な内容は明らかにされていません。





最低契約価格について、OpenAIは事前に20万ドルであると説明していましたが、Adweekは複数の情報筋から「もっと安い金額を提案された」と情報を得たとのこと。



たとえば、2024年に年間100億ドル(約1兆5500億円)の収益を上げたグローバルブランドに対して提示された金額は12万5000ドル(約2000万円)程度で、別のデジタルエージェンシーは10万ドル(約1500万円)を求められたそうです。



OpenAIは企業価値が右肩上がりに上昇を続けている一方で、その経営については専門家から大赤字であるとの指摘があり、有料プランや広告による収益化希帆が必要だとみられています。



