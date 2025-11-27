2025年11月27日 14時00分 メモ

OpenAIはすさまじい金食い虫で2030年までに少なくとも32兆円を調達する必要ありとの声



OpenAIは生成AIの先駆者として勢力を拡大していますが、非公開会社のためその収益は推し量ることしかできません。経済紙のFinancial Timesは、OpenAIの収益やコストを見積もったメガバンクの予測を紹介し、今後の動向を考察しています。



OpenAI needs to raise at least $207bn by 2030 so it can continue to lose money, HSBC estimates

https://www.ft.com/content/23e54a28-6f63-4533-ab96-3756d9c88bad



OpenAIはMicrosoftをはじめとする大手企業と多数の契約を結んで資金を獲得しています。



これまでにOpenAIが各社と結んだ総契約額は最大1.8兆ドル(約280兆円)に上るとみられており、必要コンピューティング能力は36ギガワットに、データセンター利用料は年間約6200億ドル(約96兆円)に到達すると予想されるなど、前例のないコストが動いていると考えられています。



メガバンクのHSBCは、OpenAIの収益性を予測しました。HSBCはまず、OpenAI関連のユーザー数をS字曲線に当てはめ、2030年までに30億人に到達すると想定。これは2025年時点で8億人とされているユーザー数から大きく伸びるという予測です。





加えて、OpenAIのサブスクリプションが現在のMicrosoft 365並に普遍的なものになり、2030年までにユーザーの10％が有料メンバーになると予測しました。現在の推定値は5％です。



サブスクリプションからの収益に加え、現在はほぼシェアのない広告事業が躍進し、広告市場シェアの2％を獲得できると予測。さらにエージェント型AIの構築や、iPhoneのデザイナーと共同開発するAIデバイスが大きく成長するのではないかと推測しました。



こうした要素により、OpenAIの総収益は2030年までに1290億ドル(約20兆円)に達し、うち870億ドル(約1兆4000億円)が検索、240億ドル(約3兆7000億円)が広告によるものになるとHSBCは予測しました。



ところが、OpenAIのコストも右肩上がりになり、2030年までに累計7920億ドル(約12兆円)に達すると考えられています。こうした試算により、HSBCは「2030年までに、OpenAIには少なくとも2070億ドル(約32兆円)の資金不足が生じる」と見積もりました。





HSBCの見立てでは、OpenAIが追加で5億人のユーザーを獲得するごとに累積収益は360億ドル(約5兆6000億円)増加するとされているため、不足額は予測を下回る可能性があります。Financial Timesは、サブスクリプション加入者がもっと増えること、OpenAIが汎用人工知能(AGI)の開発に偶然成功することなど、予想外の出来事が影響する可能性があると指摘しました。



HSBCは「AIはあらゆる生産プロセスと産業に浸透し、世界規模での生産性向上の大きな可能性を秘めていると予想します。一部のAIは過大評価されているかもしれません。過小評価されているものもあるでしょう。しかし最終的に、現在しばしば不合理と見なされる設備投資支出をはるかに凌駕する可能性があります」と述べました。



ソーシャルサイトのHacker Newsでは、OpenAIが掲げる収益源に疑問が生じるとの声が寄せられています。例えば、創薬分野では他企業に負け、広告に関してはGoogleやMetaと競合するからです。一方、ChatGPTに特定の製品を宣伝させるなどすることで、小売業との提携は優位に立てるという意見があります。

