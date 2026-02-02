2026年02月02日 18時40分 試食

強烈ニンニク＆ザクザクチキンなのにスルスル食べやすい魅惑の「シュクメルリチキンかつ」試食レビュー



世界一にんにくを美味しく食べるための料理として知られるジョージア料理のシュクメルリは、松屋の限定メニューとなったところをジョージア大使が食べに来た件を切っ掛けに一躍ブームとなりました。そんな松屋のシュクメルリを松のやのチキンかつと融合させた「シュクメルリチキンかつ」が2026年1月28日に登場しました。すでにジョージア大使も食べて絶賛していたので、一体どんな味なのか確かめるべく食べに行ってきました。



【松のや】世界一にんにくを美味しく食べるための料理を松のや流に！「シュクメルリチキンかつ定食」新発売｜松屋フーズ

https://www.matsuyafoods.co.jp/whatsnew/menu/134144.html







松のやに到着。





シュクメルリチキンかつがアピールされています。





券売機でシュクメルリチキンかつ抵触を注文。ライスの量を選べたので大盛りにしました。





数分でシュクメルリチキンかつ定食が提供されました。シュクメルリチキンかつにライス、サラダ、みそ汁が付いてきます。





これがシュクメルリチキンかつです。名前の通り、チキンかつにシュクメルリがかかっています。サツマイモも入っています。





シュクメルリは「ニンニクの強烈な香りと味」と「食べ進めやすいクリーミーな食感」を両立した仕上がりで、非常に濃い味付けなのに食べにくさが皆無です。チキンかつはザクザクの衣にジューシーなもも肉が包まれた高クオリティな仕上がり。チキンかつとニンニクの相性は抜群です。





もちろん、米との相性も抜群。チキンかつは5切れ入っていたのですが、1切れでライス1杯食べられるくらいの味の濃さです。





サツマイモは大きくカットされていてホクホクした食感。味の濃いシュクメルリの中で甘口のサツマイモが箸休めになります。





とにかくごはんが進みます。定食を店内で食べる場合はライスのおかわりが無料なのもうれしいポイント。食器に残ったシュクメルリにライスを絡めて最後までおいしく食べられました。





シュクメルリチキンかつは単品が税込730円で、定食が税込990円です。2026年1月28日から松屋併設店や一部店舗を除く全国の松のやで食べられるようになっていて、すでに売り切れている店舗もあるそうなので、急いで食べに行ってください。





ちなみに、松のやのメニューを自宅で楽しめる冷凍食品も存在していて、Amazon.co.jpではロースかつ10食セットを税込3580円(1食当たり358円)で入手できます。



Amazon | 【松屋】 松屋Prime 10食 松のや監修 ロースとんかつ レンジで簡単 [冷凍] 松のや とんかつ カツカレー | 松屋 | 冷凍惣菜 通販

