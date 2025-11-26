2025年11月26日 09時40分 ソフトウェア

Windows 10サポート終了でWindows 11に移行せずLinuxを選択するユーザーが登場、「Zorin OS 18」がリリースから1カ月で100万DL達成



Windows 10のサポートが2025年10月14日付けで終了しました。一応、拡張セキュリティ更新プログラム(ESU)は用意されているものの、MicrosoftはWindows 11への移行を推奨しています。そんな中、Linuxディストリビューションの「Zorin OS」の開発者が、リリースから1カ月の最新版「Zorin OS 18」のダウンロード数が100万回に達したことを明らかにするとともに、ダウンロードしたユーザーの78％以上がWindowsユーザーだったことを明らかにしました。



Test the Upgrade From Zorin OS 17 to 18 & Celebrating 1 Million Downloads of Zorin OS 18 - Zorin

https://blog.zorin.com/2025/11/18/test-the-upgrade-from-zorin-os-17-to-18-and-celebrating-1-million-downloads-of-zorin-os-18/





In wake of Windows 10 retirement, over 780,000 Windows users skip Win 11 for Linux, says Zorin OS developers — distro hits unprecedented 1 million downloads in five weeks | Tom's Hardware

https://www.tomshardware.com/software/linux/in-the-wake-of-windows-10-eol-over-780-000-windows-users-skip-11-for-linux-says-zorin-os-developers-distro-hits-unprecedented-1-million-downloads-in-five-weeks



「Zorin OS」は自らを「ワークフロー全体を再学習したくないという人向けのLinuxディストリビューション」に位置づけているとのこと。ニュースサイトのTom's Hardwareは、2025年10月にリリースされた最新の「Zorin OS 18」で、この哲学はさらに前進していると報じています。





Zorin OSによると、「Zorin OS 18」はリリースから1カ月で100万ダウンロードと、これまでの記録を破る数字を達成したそうです。なお、この内訳は78％以上がWindowsユーザーで、Zorin OSは「新規ユーザーの流入は、ビッグテックの既存のOSに代わる、よりよい代替手段を提供するという当社の使命を反映するモノです」と述べています。



この新規流入の大きさの要因として考えられるのは、2025年10月のWindows 10のサポート終了です。統計サイト・StatCounterの月別データによると、Windows 10のシェアがWindows 11を下回ったのは2025年5月のことで、サポート終了1カ月前の2025年9月時点でも35.43％のシェアを維持していたことがわかっています。



Windows 10はサポート終了直前でもWindows PCの4割で使われている - GIGAZINE





Zorin OSのポイントは「互換性」。Webアプリの統合に力を入れており、Progressive Web Appインストーラーを使うとOffice 365やMicrosoft Teamsなどがインストール可能で、GoogleドキュメントやPhotoshopなどはネイティブアプリケーションのように利用可能だとのこと。特に、Zorin OS 18ではWindowsソフトウェアのサポートがさらに改善されているそうです。



Tom's Hardwareは、LinuxがWindowsを追い越すような勢いになっているわけではないとしつつも、Linuxゲームシステムの活性化やSteamOS搭載デバイスの成長、そして不満を抱えるWindowsユーザーを直接のターゲットとするZorin OSのようなディストリビューションの存在により、追いつくための障壁はWindows 95以来、最も弱まっている状態にあると表現しています。

