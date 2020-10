2020年10月21日 09時31分 ソフトウェア

「Firefox 82」正式版リリース、ページの読み込み速度と起動時間が大幅にスピードアップ



ウェブブラウザ「Firefox 82」の正式版が公開されました。ピクチャーインピクチャーのボタンが新しくなって見つけやすくなっているほか、ページの読み込み速度と起動時間の両方がこれまで以上に素早くなっています。



Firefox 82.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/82.0/releasenotes/



◆動作速度が向上

flexboxでレイアウトされているウェブサイトの読み込み速度が20%向上しており、さらにセッションの復元にかかる時間が17%短縮され、中断したところから作業をより素早く再開可能になっています。また、Windows版では新しいウィンドウを開くのが10%早くなっているとのこと。



◆ピクチャーインピクチャー

ピクチャーインピクチャーは再生中のムービーを小さなウィンドウにポップアウトする機能で、Firefox 71から搭載されています。Firefox 82では、このピクチャーインピクチャーを行うためのボタンがより視覚的に分かりやすく変化しているとのこと。





また、Windows版ではハードウェアデコードにDirectCompositionを利用するようになり、CPUおよびGPUの使用率が改善したほか、バッテリーの寿命も伸びているとのことです。



◆WebRenderの適用範囲が拡大

WebRenderはGPUを利用してウェブページのレンダリングを支援する機能で、アップデートごとに対応するOS・ハードウェアが拡大しています。Firefox 82ではWindows 10の全てのハードウェアに対応しているとのこと。より詳しい対応状況は公式Wikiで確認可能です。



◆開発者向けの変更点

・MediaSession APIがデフォルトで有効になりました。

・DevToolsのネットワークパネルにてサーバー側のイベントを表示可能になりました。

・typeがcolorのinputに表示されるカラーピッカーがキーボードで操作可能になりました。

・typeがfileなinputの内部にあるボタンを「::file-selector-button」疑似要素で選択可能になりました。

・同一オリジン内で、a要素にdownload属性が設定されている場合にはContent-Dispositionヘッダーのinline設定が無視されるようになりました。



また、Firefox 82には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。