2020年11月18日 03時35分 ソフトウェア

「Firefox 83」正式版リリース、Apple Siliconに対応&HTTPSモードを搭載



ウェブブラウザ「Firefox 83」の正式版が公開されました。JavaScriptの動作速度が向上したほか、HTTP通信をブロックする「HTTPSモード」が追加されたり、タッチ操作やピクチャーインピクチャーのショートカットが追加されたりするなど多数のアップデートが行われています。



Firefox 83.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/83.0/releasenotes/



◆JavaScriptエンジンが大幅に強化

Firefoxで利用されているJavaScriptエンジン「SpiderMonkey」が大幅にアップデートされ、ページの読み込み速度が最大15%向上したほか、応答性が12%、メモリ使用量が8%改善されています。同時にセキュリティも強化されているとのこと。



◆HTTPSモードが導入

セキュリティで保護されたHTTPS通信のみを許可するモードが追加されました。オプションの「プライバシー&セキュリティ」の項目で有効化することができます。





◆タッチ操作が可能なPCでピンチズームをサポート

タッチスクリーン搭載Windowsおよびタッチパッド操作可能なMacにて2本指でページの拡大・縮小を行うことが可能になりました。



◆ピクチャーインピクチャーの操作性が改善

ムービーをピクチャーインピクチャーで再生中に、矢印キーとコントロールキーを利用して早送りや巻き戻し、音量調整が可能になりました。ショートカット一覧は公式のサポートページで確認できます。





◆画面共有を行った際に、どの画面が共有されているのかがより明確に

◆Apple Silicon CPUをサポート

バージョン83以降のFirefoxは、Apple Silicon CPUが搭載されたAppleデバイス上で問題なく動作します。バージョン83の時点ではRosetta2のエミュレーション機能を利用していますが、将来的にはApple Silicon CPU用にネイティブコンパイルを行うよう計画しているとのこと。



◆開発者向けの変更点

・開発者ツールのページインスペクタで「スクロール」バッジが利用可能に

スクロール可能な要素を素早く見つけることが可能になりました。なお、スクロールを発生させている要素には同時に「オーバーフロー」バッジも表示されるとのこと。





・アイコンのリンク要素にcrossorigin属性を設定可能に

・MathML要素にdisplaystyle属性を設定可能に



・CSSでconic-gradient関数が利用可能に

conic-gradient関数は中心点から扇状にグラデーションするイメージを作成するのに利用可能です。





また、Firefox 83には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。