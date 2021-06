2021年06月02日 07時45分 ソフトウェア

「Firefox 89」正式版リリース、ユーザーに使われていないメニューが消えてUIがシンプルに



ウェブブラウザ「Firefox 89」の正式版が公開されました。UIやデザインが大きく変更されたほか、MacおよびiOS向けのFirefoxについてもアップデートが行われています。



Firefox 89.0, See All New Features, Updates and Fixes

Modern, clean new Firefox clears the way to all you need online

◆ナビゲーションバーが簡素化

どんなページを閲覧する場合でも、毎回のように利用されるのが上部のナビゲーションバーです。Firefox 89ではこのナビゲーションバーが下記の3要素を軸にシンプルに整理されました。



1. ナビゲーション

戻る、進む、更新の3つのボタンのことです。



2. アドレスバー

URLを入力する欄で、左端にはプライバシーシールドとセキュリティマークが表示されます。



3. よく利用されるメニュー

リーダーモードや拡大設定、ブックマークなどが配置されています。





Firefox上では毎月170億回ものクリックが発生しており、そのうち43%がタブに関連する操作で、33%がナビゲーションバーの操作だったとのこと。こうした調査を元に、ユーザーに利用されていないメニューがナビゲーションバーから整理されたというわけです。





◆メニューが明確に

ツールバー右端からアクセスできるハンバーガーメニューの中身がよりユーザーに分かりやすいテキストに変化しています。また、右クリックメニューを開いた際に、コンテンツに応じた内容を優先して表示するようになったとのこと。





◆タブのデザイン変更

現在表示中のタブが浮き上がるようなデザインに変更されたほか、自動再生ムービーがブロックされた場合にそのタブにインジケーターが表示されるようになっています。





◆通知のアップデート

デザインが変更されるとともに、ウェブサイトが複数の機能について許可を要求してきた場合に通知がまとめて表示されるようになりました。





◆iOSアプリも同時にアップデート

iPhoneおよびiPadで利用できるFirefoxについても、PC版と同様のデザインに変更されています。





◆MacOSでの操作性を向上

右クリックのコンテキストメニューがネイティブになり、ダークモードをサポートするようになったほか、ページ末尾までスクロールした時にバウンドするアニメーションが追加されています。





また全画面モードにおいて、タブがシステムメニューバーに隠されなくなり、さらにブラウザツールバーを非表示にできる設定が導入されました。



◆開発者向けのアップデート

・トップレベルawaitがデフォルトで有効になりました

・Event Timing APIがデフォルトで有効になりました



また、Firefox 89には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。