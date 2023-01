2023年01月18日 10時25分 ソフトウェア

「Firefox 109」正式版リリース、Manifest V3がデフォルトで有効に



ウェブブラウザ「Firefox 109」の正式版が公開されました。Google Chromeなどの他ブラウザでも導入が進められているManifest V3拡張機能がデフォルトで有効となりました。



Firefox 109.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/109.0/releasenotes/



◆Manifest V3がデフォルトで有効に

今回のアップグレードからManifest V3(MV3)拡張機能がデフォルトで有効となります。ただし、まだ従来のMV2についても引き続き使用可能となっています。



またこれに伴い、拡張機能ボタンが統合されるユーザーインターフェイスの変更も行われています。





この拡張機能ボタンを通じて、個々の拡張機能に対する権限を管理できるようになります。





◆デートピッカーのアクセシビリティ向上

日付および日時入力用のネイティブHTMLデートピッカーをキーボードのみで使用できるようになり、スクリーンリーダーユーザーのアクセシビリティが向上しました。 これにより、可動性に制約のあるユーザーも、一般的なキーボードショートカットを用いてカレンダーグリッドや月選択スピナーを操作できるようになりました。



◆macOSにおける操作方法の改善

macOSでのCmd+トラックパッドやCmd+マウスホイールの操作が、従来のズームからページのスクロールに変更されました。これにより、スクロールしようとしてうっかりズームしてしまうといった誤操作を回避し、またSafariやChromeといった他ブラウザの挙動とも一致するようになります。この操作でこれまで通りズームするように戻したい場合は、about:configでmousewheel.with_control.actionおよびmousewheel.with_meta.actionprefsを「3」に設定します。



◆Windows環境におけるセキュリティ向上

メディア再生ユーティリティプロセスでArbitrary Code Guardエクスプロイト保護が有効になり、Windows環境でのセキュリティが向上しました。



◆スペルチェッカー対応言語の追加

スペイン語(es-ESおよびes-AR)ロケール向けにビルドされたFirefoxに、スペルチェッカー用の組み込み辞書が付属するようになりました。



◆Colorwaysの限定公開が終了

Firefox 106から期間限定で公開されていたColorwaysが削除されました。アクティブなColorwaysを保存している場合は、「アドオンとテーマ」メニューオプションから引き続きアクセスできます。



◆Firefox Viewの機能追加

Firefox Viewの「最近閉じたタブ」セクションで、ユーザーがリストからURLリンクを手動で閉じたり削除したりできるようになりました。また、「他端末のタブ」セクションのタブピックアップと「最近閉じたタブ」セクションに表示される空の状態メッセージとグラフィックコンポーネントが更新され、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。



また、Firefox 109には10件のセキュリティバグフィックスが含まれています。



なお、次期メジャー版となる「Firefox 110」は現地時間の2023年2月14日にリリース予定です。