無料で広告ブロック機能搭載＆Chromiumベースなスマホ向けブラウザ「Bromite」を使ってみた

無料で広告ブロック機能を内蔵したAndroid向けブラウザアプリが「 Bromite 」です。Google Chromeと同じく「 Chromium 」をベースにオープンソースで開発されているブラウザとのことで、実際に使って使い勝手を確かめてみました。 Bromite | Bromite - take back your browser https://www.bromite.org/ BromiteはGoogle Playでは配信されていないので、公式サイトから APKファイル を直接ダウンロードする必要があります。公式サイトにアクセスしたら下の方へスクロールして、「ARM」「ARM」「ARM64」の中からインストール先スマートフォンのアーキテクチャーに合ったものを選択。今回は Pixel 5 にインストールするので、ARM64を選択してから緑色のダウンロードボタンをタップしました。

・関連記事

次世代のAndroid向けFirefoxに追加される7つの機能 - GIGAZINE



広告ブロック機能を搭載してChromeより高速化したオープンソースのウェブブラウザ「Brave」を使ってみた - GIGAZINE



「Microsoft Edge」のAndroid版とiOS版が登場、スマホでブラウジング中のタブをPCへ転送可能に - GIGAZINE



匿名でブラウジングできる「Tor Browser」のAndroid版を使ってみた - GIGAZINE



Operaの元CEOが開発した高機能ブラウザ「Vivaldi」のAndroidベータ版がリリース - GIGAZINE

2021年03月20日 12時00分00秒 in レビュー, モバイル, ソフトウェア, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.