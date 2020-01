2020年01月08日 07時00分 メモ

国民を監視して信用スコアを格付け&ランクに応じて特権付与やブラックリスト登録を行う中国の「社会信用システム」を分かりやすくイラストで解説するとこうなる



中国政府は全国民の社会的信用をスコア化してランク付けを行い、ランクに応じてメリットやデメリットの付与が行われる「社会信用システム」の導入を推進しています。この格付けや賞罰の付与はどのようになっているのかを図示した非常にわかりやすい(PDFファイル)インフォグラフィックが、ドイツに本拠を置く独立財団のBertelsmann Stiftungにより作成・公開されています。



China's social credit system (the so colled social scoring) will go live this year

https://www.linkedin.com/pulse/chinas-social-credit-system-so-colled-scoring-go-live-andrea-dusi



2014年に中国政府によって考案された社会信用システムは、所得や社会的地位と入った基本的なステータスに関するデータと、国民のインターネットや現実世界における行動を監視して収集したデータをアルゴリズムが分析し、全国民の信用を数値化してランク付けするもの。中国政府はランクに応じた賞罰を与えることにより、人々の行動を道徳的にし、政治的に危険な行動を抑止することなどを目的としています。





全国的な社会信用システム導入は2020年中が目途とされていますが、既に一部の地域や交通機関などの分野では導入が始まっています。2018年に行われた一部地域での試験運用では、社会信用システムのスコアが低い人物が交通機関を利用することを禁止しており、1000万件以上のフライトや400万件以上の高速列車への乗車に影響が出たとのこと。



Bertelsmann Stiftungが作成した、中国の社会信用システムの階層をわかりやすく表したインフォグラフィックがこれ。社会信用システムの詳細についてはさまざまな説がありますが、Bertelsmann Stiftungのインフォグラフィックによると最高点が1300点、最低点が600点となっています。





スタート時点での点数は1000点で、献血や近隣住民に親切にするといった行いによってスコアが上がっていく模様。その一方で、ソーシャルメディアで政府に批判的なメッセージを送るとスコアが下がるなど、反体制的な行動は減点対象となります。





「高齢の家族を介護する」「慈善事業に従事する」といった行動でスコアが上昇するほか、「権力者に対する違法な抗議」「飲酒運転や信号無視などの交通違反」によってスコアが下がります。





ほかにも、「貧困者を助ける」「信用情報を良好に保つ」「英雄的な行為をする」といったものスコアが上がり、「インターネットでデマを拡散する」「罪に対し口先だけの謝罪をする」「カルト宗教を信仰する」「オンラインゲームでチートをする」といったものでスコアが下がります。





スコアの高い人は、「学校入学や雇用における優先権が得られる」「キャッシュローンや消費者金融への容易なアクセスが受けられる」「預託金なしで自転車や車がレンタルできる」「無料のジム施設が利用可能」「公共交通機関の料金が安くなる」「病院の待ち時間が短くなる」「職場での昇進が早くなる」「公共住宅への優先的な入居が可能」「税制優遇措置が受けられる」といった特権が得られるそうです。





その一方で、スコアの低い人は「免許の発行や社会サービスへのアクセス禁止」「飛行機や特急列車のチケット購入が制限される」「消費者金融などの利用が難しくなる」「公共サービスへのアクセスが制限される」「公務員などへの就職資格がなくなる」「私立学校への入学が拒否される」「オンラインやTV、公共空間で氏名や顔写真、個人IDなどがさらされる」といった、多くのデメリットを負うことになります。





なお、既に中国国内では、「信号を無視した人をスクリーンに映し出す」という施策も採用されています。



プライバシーどう扱う 信号無視の歩行者「中継」する大型画面、北京に登場 写真1枚 国際ニュース:AFPBB News





イタリアの起業家であるAndrea Dusi氏は、社会信用システムについて「おそらくこれまでに行われたデジタル社会統制の中で最も野心的な実験」だと指摘。Dusi氏は、「私の意見では間違いなくディストピアです」と述べています。その一方で、「中国に住む10億人以上の人々を監視するのは容易ではないが、中国政府はどのように運用するのか」「社会信用システムに賛同するかどうかにかかわらず、道徳的な人々は自動的に高いスコアを獲得する」といった点が、社会信用システムの運用において興味深いとDusi氏は述べました。