2020年08月26日 11時31分 メモ

VRイベント「Oculus Connect」が「Facebook Connect」と名を改めて2020年9月16日に開催へ



Facebookが2020年8月25日に、毎年開催していたVRカンファレンス「Oculus Connect」を「Facebook Connect」へと改称し、2020年9月16日にオンラインイベントとして開催すると発表しました。



Introducing the new Facebook Reality Labs, plus save the date for Facebook Connect on September 16

https://tech.fb.com/introducing-the-new-facebook-reality-labs-plus-save-the-date-for-facebook-connect-on-september-16/



Facebook’s Oculus Connect VR conference is September 16th - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/25/21399752/oculus-connect-7-date-renamed-facebook-reality-labs-new-quest



VRヘッドセット「Oculus Quest」などを手がけるOculus VRは、2014年にFacebookに買収されてからも、VR技術に関する情報を発信するイベントOculus Connectを毎年カリフォルニア州サンノゼで開催してきました。Facebookは2020年4月に、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、「Oculus Connectを全面的にデジタル形式に移行して2020年後半に開催する」と発表しました。





FacebookでVRおよびAR技術担当ヴァイスプレジデントを務めるアンドリュー・ボスワース氏は、8月25日にFacebookの公式サイトを更新し、「Facebook Connect(旧Oculus Connect)を9月15日にオンラインで開催します」と発表。その中でボスワース氏は、イベント名の変更について「今年で7回目となるこのカンファレンスは、Oculus以外にもInstagramのARフィルター『Spark AR』や、ビデオチャット端末『Portal』など、多くの製品ニュースや最新情報を扱うまでに成長しました」と述べて、FacebookのVR技術に関する情報がOculusの枠組みに収まらなくなったことが改称の理由だと説明しました。





今回のイベント名変更は、これまで一定の独立性を保ってきたOculusがFacebookに吸収される動きを象徴するものですが、そのことに対して抵抗感を示す声も上がっています。IT系ニュースサイトThe Vergeは、「Facebook Connectへのブランド変更は、Oculusのヘッドセットを使うのにFacebookアカウントのログインが義務づけられるという、物議を醸した発表の後に行われたものです。OculusはFacebookによって2014年に買収されてからも、Facebookのプライバシー慣行などに関する懸念から距離を置くため、独自のブランドを維持してきました」と指摘しました。



Oculus製品の使用に、Facebookアカウントへのログインが必要になるという変更の経緯については、以下の記事を読むとよく分かります。



Oculus製デバイスのログインにFacebookアカウントが必要に、旧Oculusアカウントのサポートは2023年1月まで - GIGAZINE





発表の中で、ボスワース氏はさらにFacebookでVRやARに関する研究を行っていたチームを、「Facebook Reality Labs」の傘下に収めることを発表しました。Facebook Reality Labsは、2018年に「Oculus Research」から名前を改めて発足したチームですが、今回の統合により研究体制がさらに一本化されることとなります。



記事作成時点では、Facebook Connectの詳細な日程は明らかになっていませんが、基調講演やセッションはFacebook Reality Labsのページから見ることができるようになるとのことです。