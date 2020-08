2020年08月26日 12時00分 ゲーム

コントローラーを持っているプレイヤーを自動識別する仕組みの特許をSIEが取得



ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が、コントローラーを持っているプレイヤーを識別するためのシステムに関する特許を取得したことがわかりました。このシステムが組み込まれると、複数人でコントローラーを使い回すような状況であっても、いちいちPlayStation Network(PSN)のアカウントを手動で切り替える必要がなくなることになります。



書類にはゲーム機と各種関連機器が図示されています。





ゲーム機のコントローラーの中にはジャイロセンサー、加速度センサー、感圧センサーなどさまざまな機器が搭載されています。こうしたセンサーから得た情報から、コントローラーを手にしているプレイヤーを識別するというのがこの特許。PSNアカウントでは、ゲームの進捗状況・実績やプレイヤー個別のコンテンツ管理などができるので、コントローラーを持つプレイヤーがいちいち手動でPSNアカウントにログインする手間をかけなくても自動的にログインすることで利便性を高める狙いがあるようです。





ただし、実際に搭載されるもの以外にも多数の実験的な特許が出願・取得されるのが常なので、この機能が2020年年末登場予定のPS5に実装されるのかどうかは不明です。