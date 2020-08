サブウェイ史上最大量のモッツァレラチーズがドカがけされたピザ風サンドイッチ「ピザサブ」全3種を食べてみた

・関連記事

モッツァレラチーズをお餅のようにコネつつお家で手作りする方法まとめ - GIGAZINE



できたてモッツァレラの巾着から濃厚でリッチなクリームがこぼれ出る至福の食べ物「ブッラータ」試食レビュー - GIGAZINE



世界の10種のチーズを1枚のピザに載せてどこもかしこもチーズの海な「ワールド10チーズ」試食レビュー - GIGAZINE



大ぶりのダブルソーセージを2種のソースで味わえるミニストップ「ダブルホットドッグ」を食べてみた - GIGAZINE



ハラペーニョチーズソースとポテトパティがホクホクとアツいマクドナルドの「ハワイアンスパイシーバーベキュー」などハワイアンメニュー全8品を制覇してみた - GIGAZINE



2020年08月26日 12時17分00秒 in 試食, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.