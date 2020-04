ソニーが「隣に座ってゲームのプレイをみててくれる友だちロボット・ひこえもん(仮)」の特許を出願、勝ったら一緒に喜んでくれる機能搭載

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が2018年4月25日に 米国特許商標庁 に出願した特許が2020年4月16日に公開されました。 United States Patent Application: 0200114520 http://appft1.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=/netahtml/PTO/srchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=20200114520.PGNR. Sony Patent Reveals Its Working On A Companion Robot For Solo Gamers https://www.ibtimes.com/sony-patent-reveals-its-working-companion-robot-solo-gamers-2960927 SIEが今回特許を出願したロボットの図が以下。目と手足を備えた、モコモコとしたぬいぐるみのような見た目です。このロボットには「Hikoemon(ひこえもん)」という仮の名前が与えられています。

