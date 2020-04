2020年04月21日 12時19分 メモ

Kickstarterで新規プロジェクトが35%減少、存続のためレイオフを計画



クラウドファンディングプラットフォームとして知られるKickstarterで新規プロジェクトの数が前年同期比で35%減少し、数が復活する兆候が見えないためレイオフが計画されていることをニュースサイト・The Vergeが報じています。



Kickstarter plans layoffs after new projects on the site drop off by 35 percent - The Verge

https://www.theverge.com/2020/4/20/21228412/kickstarter-layoffs-planned-coronavirus-project-declines-crowdfunding-union





The Vergeによると、レイオフ計画はアジズ・ハサンCEOが社内向けメモで発表したものだとのこと。



ハサンCEOはメモの中で、Kickstarterの新規プロジェクトが前年の同時期と比べて35%減少しており、回復の兆しもないことから大幅なコスト削減が必要であると言及。すでに昨年度の税引き利益は事業に再投資済みで、自分を含む幹部の報酬削減や雇用上限の制定、人員以外の予算削減などやれることはやっているとのことで、今後「レイオフの可能性を含めた検討の必要がある」ことを明らかにしました。





Kickstarterは、この種の大手IT企業としては初めて、社員が労働組合を結成した会社です。



Kickstarter United

https://kickstarterunited.org/





Kickstarter United Wins NLRB Election, Becoming One of First Tech Unions in U.S.

https://www.opeiu.org/Home/NewsandMedia/TabId/2838/ArtMID/4815/ArticleID/1833/Kickstarter-United-Wins-NLRB-Election-Becoming-One-of-First-Tech-Unions-in-US.aspx



この労組・Kickstarter Unitedが事務専門職従業員国際労働組合(OPEIU)に参加していることから、ハサンCEOはOPEIUと交渉中だとのこと。OPEIU側からは「Kickstarterの経営陣と話し合いを始めましたが、これ以上のコメントを出すのは時期尚早です」とのコメントが出されています。