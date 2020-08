PlayStation 5はPS4の周辺機器の多くが使用可能、ただしDUALSHOCK 4でPS5タイトルを遊ぶことは不可

2020年末に発売が予定されている「 PlayStation 5 」について、前機種・PlayStation 4のアクセサリーや周辺機器はほとんど使用可能であることが明らかになりました。ただ、PS4向けワイヤレスコントローラー・ DUALSHOCK 4 をPS5向けゲームで使用することはできないとのことです。 PlayStation 5: Answering your questions on compatible PS4 peripherals & accessories – PlayStation.Blog https://blog.playstation.com/2020/08/03/playstation-5-answering-your-questions-on-compatible-ps4-peripherals-accessories/

・関連記事

プレイステーション5(PS5)と同時に発売される新作タイトルが発表された「PS5 - THE FUTURE OF GAMING SHOW」まとめ - GIGAZINE



リトルビッグプラネットの最新作「Sackboy A Big Adventure」がPS5で登場 - GIGAZINE



「プレイステーション 5(PS5)」の本体デザインがついに発表、ディスクドライブなしのデジタルエディションも登場 - GIGAZINE



「バイオハザード ヴィレッジ」やリメイク版「Demon’s Souls」がPS5向け新規タイトルとして発表 - GIGAZINE



2020年08月04日 10時40分00秒 in ハードウェア, ゲーム, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.