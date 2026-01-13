2026年01月13日 10時42分 メモ

Metaが研究開発部門・Reality Labsの従業員約10％を解雇するとの報道、メタバース関連人材を中心に人員削減か



FacebookやInstagramなどのソーシャルメディアを開発するMetaが、メタバースや仮想現実(VR)関連製品を担当する研究開発部門であるReality Labsの従業員の10％を解雇する見通しであることが、The New York Timesの報道により明らかになりました。



The New York Timesの報道によると、Metaのアンドリュー・ボズワースCTOは1月14日に社内会議を開催するとして、社員に「可能な限り対面で出席するよう強く求めた」そうです。ボズワースCTOはこの会議を「今年最も重要な会議」と位置づけていると報じられています。



ボズワースCTOはReality Labs部門の統括を担当する人物でもあり、同部門には約1万5000人の従業員が在籍しています。報道によると、MetaはReality Labs部門の従業員の約10％を解雇することを予定しており、中でもメタバース関連の従業員に解雇は集中するそうです。この人員削減は、MetaのAI部門への注力による副次的な影響とされており、Metaの関心がメタバースから離れつつあることを示しています。





The New York Timesはメタバース関連従業員の人員削減が驚きではないと指摘。実際、Bloombergは2025年12月にMetaがメタバース関連の予算を30％削減する計画であると報じていました。



テクノロジーメディアのThe Vergeは、「メタバース関連の人員削減が進む一方で、Ray-Banブランドと協業したMetaのスマートグラスは、VRヘッドセットよりも注目を集めつつあります。仮にAIがMetaにとっての現在の最優先事項でなかったとしても、メタバース自体が長年にわたって普及に苦戦してきたという背景があります。実際、多くのユーザーはMetaのVRソーシャルプラットフォームはすでに終わった存在だと感じているようです」と指摘しています。



なお、Metaは2025年1月に「パフォーマンスの低い従業員5％を解雇する」という方針を発表し、2月には解雇をスタート。さらに、10月にもAI部門から600人の従業員を解雇する予定であると報じられていました。



