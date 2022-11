2022年11月07日 10時35分 ネットサービス

Facebookの親会社「Meta」が数千人規模の大規模レイオフを間もなく実施予定



2022年11月6日、FacebookやInstagramを擁するMetaが大規模なレイオフを実施する予定だと、ウォール・ストリート・ジャーナルが報じました。このレイオフは何千人もの従業員に影響を与えると予想され、早ければ同年11月9日に発表される予定だと関係者が語りました。



Facebook Parent Meta Is Preparing to Notify Employees of Large-Scale Layoffs This Week - WSJ

https://www.wsj.com/articles/meta-is-preparing-to-notify-employees-of-large-scale-layoffs-this-week-11667767794



Meta’s reportedly planning to lay off ‘thousands’ of workers this week - The Verge

https://www.theverge.com/2022/11/6/23443699/meta-reportedly-planning-lay-off-thousands-workers-this-week



ソーシャルサイトのFacebookやInstagramを運営し、近年はメタバースの開発に注力しているMetaは、2022年9月時点で8万7000人以上の従業員がいるそうです。関係者によると、このうち一部の従業員が間もなくレイオフされる予定であり、これを前に従業員には不要不急の出張を取りやめるよう伝えられているとのこと。



レイオフは何千人にも影響が及ぶとされており、これはMetaの前身であるFacebookの創業以来最大の人員削減になります。ウォール・ストリート・ジャーナルからコメントを求められたMetaの広報担当者は「マーク・ザッカーバーグCEOは、最近『優先度の高い少数の成長分野に投資を集中させる』と述べていました」と述べるにとどめ、具体的な回答を控えました。





レイオフの兆候は以前から現れており、2022年10月26日に行われた第3四半期(7~9月)決算説明会においては、ザッカーバーグ氏が「一部のチームは有意義に成長するでしょうが、他のほとんどのチームは来年にかけて横ばいか縮小するでしょう。2023年末には、現在とほぼ同じ規模か、あるいはわずかに縮小した組織となる見込みです」と述べています。



同年6月末には「現実的に、この会社にはいるべきでない人がたくさんいるはずです」と述べたとも伝えられており、事業に見合った人員構成に転換していく姿勢を見せていました。





Metaは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの期間中に生活やビジネスのオンライン化が進んだことを受けて、他のテクノロジー企業と同様に従業員を急速に増やしました。分かっているだけでも、2020年と2021年に合わせて2万7000人以上もの増員を行っており、2022年1~9月には1万5344人を増員しています。



しかし、TikTokなどとの激しい競争や、Appleが広告目的のユーザー追跡を制限したことなどがきっかけで、Metaの株価は2022年に入ってから70%以上下落。2022年第3四半期の決算発表でMetaは次世代VRヘッドセット「Meta Quest 2」の後継機をまもなくリリースすると発表するなど明るい兆しを見せたものの、純利益が前年同期比52%減の44億ドル(約6500億円)だったことも分かり、この発表を受けてMetaの企業価値は約7000億ドル(約1兆円)も低下しました。



ウォール・ストリート・ジャーナルはMeta Questを始めとするメタバースに「ユーザーはほとんど心を動かされていない」と指摘していますが、ザッカーバーグ氏はメタバース開発に引き続き注力すると述べています。レイオフによりかなりの従業員が削減される可能性がありますが、ザッカーバーグ氏のもくろみ通りに物事が進めば、メタバースなどのMetaにとって優先度の高い成長分野へ投資が集中して行われる予定です。