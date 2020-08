2020年08月19日 11時55分 ハードウェア

Oculus製デバイスのログインにFacebookアカウントが必要に、旧Oculusアカウントのサポートは2023年1月まで



VRヘッドセットのハードウェアやソフトウェアを手がけるOculusは、2014年にFacebookによって買収され、その後はFacebook傘下の企業として活動しています。2020年8月18日のブログ記事でOculusは、「2020年10月以降にOculus製デバイスにログインする際は、従来のOculusアカウントではなくFacebookアカウントでのログインを求める」と発表しました。



Oculusは公式ブログで、「2020年10月以降に初めてOculus製デバイスを使用するユーザーは、ログインする際にFacebookアカウントが必要になる」と発表しました。また、これまでログインに使われてきたOculusアカウントを所有している既存ユーザーは、OculusアカウントをFacebookアカウントに統合するオプションが選択できるとのこと。



OculusアカウントをFacebookアカウントに統合しない場合、約2年間はOculusアカウントを使用してログイン可能ですが、2023年1月1日をもってOculusアカウントのサポートは終了する予定となっています。2023年1月1日の時点でOculusアカウントとFacebookアカウントを統合しなかった場合でも、引き続きOculus製デバイスを使用して購入済みのコンテンツを利用できますが、完全な機能を使用するにはFacebookアカウントが必要。OculusアカウントからFacebookアカウントへの以降を行わなかった場合、一部のゲームやアプリが使えなくなる可能性があるそうです。



ログインシステムの変更は今後発売される全てのOculus製デバイスにも適用されるとのことで、2020年秋にリリースされる予定の新型Oculus Questでも、Facebookアカウントでのログインが要求されるとみられています。なお、開発者は引き続きFacebookアカウントと独立した開発者用アカウントを使用し続けることが可能であり、エンタープライズ向けのプラットフォームである「Oculus for Business」も別個のログインプロセスを維持する予定となっています。



by ThoroughlyReviewed



Oculus製デバイスへのログインにFacebookアカウントを使用することで、VRで友人を見つけて一緒に遊ぶことがより簡単になり、Facebookが計画するVRワールド「Facebook Horizon」の機能をOculus製デバイスに統合できるとFacebookは説明しています。また、FacebookアカウントでOculus製デバイスにログインしても、VRでの交流用に作ったプロフィールを維持することは可能であり、設定を変更してOculusでつながる友人に自身のFacebookアカウントが見つからないようにできるとのこと。



Facebookは、ユーザーがOculus製デバイスのログインにFacebookアカウントを使うことで、コミュニティの保護や整合性ツールの提供に役立つと主張。Facebookのコミュニティ基準とVRに焦点を当てた追加ポリシーを用いることで、VRプラットフォームにおける問題行動を把握し、Facebookを含めたプラットフォーム全体をより快適な環境にできると述べています。





新たな変更によって、OculusのサービスがFacebookによって管理・提供されることがより明確となります。FacebookはVRおよびその他のFacebook製品の使用に関連する情報を使用し、ユーザーエクスペリエンスの改善を行うほか、ターゲット広告の表示にもユーザーデータが使用されるとのことです。



なお、2016年の時点でも「Oculus Riftが勝手にユーザーの情報をFacebookに送信している」ことが指摘されているほか、2019年にはOculusがプライバシーポリシーを変更し、「FacebookアカウントとOculusアカウントを連携した場合、Oculusのデータが広告に利用される」と記したことが報じられています。



