2020年10月26日 10時20分 ネットサービス

Facebookアカウントを削除すると「Oculusの購入情報も巻き添えになる」ことが明らかに



Facebook傘下のVR企業・Oculusは2020年8月に、「Oculus製デバイスのログインにFacebookアカウントが必要」と発表し、FacebookアカウントとOculusアカウントを統合する意向を示しました。これに伴い、「Facebookアカウントを削除すると、Oculusの情報も削除される」ことが新たに明らかになりました。



FacebookアカウントとOculusアカウントが統合される問題をめぐっては、Facebookに個人情報が管理されることに抵抗感を持つ人などから強い批判の声が相次いでいるほか、「独占禁止法に抵触する」との見方もあります。



OculusのログインにFacebookアカウントが求められるのは独占禁止法違反となる可能性 - GIGAZINE





そんな中、VRデバイス向けのソフトウェアを開発しているYUR FitのCEO兼共同創設者であるCix氏が2020年10月23日に、「Facebookのプロフィールを停止させるとOculusのプロフィールが無効になります。 Facebookアカウントを削除すると、ゲーム、購入、進捗状況がすべて消えます」とTwitterに投稿しました。



Important VR PSA: ???? Deactivating your Facebook profile disables your Oculus Profile.

???? Deleting your Facebook account takes away all your games, purchases, and progress.

— Cix (@CixLiv) October 22, 2020



Cix氏の情報をもとに、VR情報専門のニュースサイトUploadVRが実際にFacebookアカウントの削除を試みた際の表示が以下。Facebookアカウントを無効化する項目には、「あなたはOculusやOculusの情報にアクセスできなくなります」と記載されているほか、削除の項目には「Facebookアカウントを削除すると、Oculusの情報も削除されます。これにはアプリの購入歴や実績も含まれます」とあります。





このことについて、イギリスのゲーム情報サイトEurogamerは、「Facebookやそのサービスが厳しい目で見られている中、多くの人が『Oculus用のFacebookアカウント』を作ることを提案していますが、このアプローチが機能しなくなるかもしれないとの懸念が浮かび上がっています」と指摘しました。



アメリカのエンターテインメント情報サイトIGNによると、使用する上でFacebookアカウントが必要になるOculus製品は記事作成時点ではOculus Quest 2だけで、既に古いOculus製品を持っている人は2023年1月1日まではFacebookアカウントを要求されないとのこと。ただし、初めてOculus製品を使う人は、どのOculus製品でもFacebookアカウントでログインする必要があるとされています。



また、UploadVRの問い合わせに対し、Facebookの広報担当者は「Oculusアカウントのサポートが終了する時期が近づいたら、Facebookアカウントでログインしないことを選択した既存ユーザーに情報提供を行います」と回答しました。