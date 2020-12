2020年12月11日 13時00分 ネットサービス

「OculusによるFacebookアカウントの義務化が独占禁止法に抵触する可能性」をドイツ当局が調査



ドイツの市場競争監視組織であるBundeskartellamt(連邦カルテル局)が、Oculusのプラットフォームや端末の使用にFacebookアカウントを紐付けるのは、VR市場とソーシャルメディア市場の両方で自由競争を損なう可能性があると主張しています。



Oculusは、Oculus Quest 2をリリースする直前の2020年8月に「Oculus性デバイスのログインには従来のOculusアカウントではなくFacebookアカウントでのログインを求めるようにする」と発表しました。



2020年10月に登場したOculus Quest 2は、高性能なPCにつながなくても、単体で高画質なVRゲームやVR映像を楽しめる6DoF対応のスタンドアローン型VRヘッドセットで、わずか3万円台で入手可能というコストパフォーマンスの高さも大きな魅力のデバイスです。そのため、Oculus Quest 2はVRに触れたことがない人でも気軽に始められるVRデバイスとして人気を博しました。



同時に、Oculusの取り組みによって、Oculus Quest 2はOculusデバイスとして初めてFacebookアカウントの使用が義務化されています。しかし、なぜかOculus Quest 2と紐付けたFacebookアカウントが凍結されてしまう事例が頻発し、ユーザーからは批判の声が挙がりました。



また、Facebookアカウントを紐づけすることによって、Facebookアカウントを削除するとOculusの購入情報も削除されることが明らかになっています。



ドイツでは、Facebookは主要なソーシャルメディアの1つとなっています。連邦カルテル局は、「OculusのVR製品とソーシャルネットワークとFacebookプラットフォームの間にあるつながりを確かめるため、我々はFacebookに対する訴訟手続きを開始しました」と語り、Oculus Quest 2をFacebookアカウントに紐付けることを要求するのは「反競争的な行為」である可能性を指摘しました。



連邦カルテル局のアンドレアス・ムント長官は、「VR製品とソーシャルメディアを密接にリンクさせることで、Facebookが市場支配権をますます乱用するようになる可能性があります」「新興でありながらも成長を続けるVR市場において、Facebookはすでに重要なプレイヤーでもあります。我々はOculus Quest 2とFacebookの癒着がVR市場での競争にどのような影響を与えるのかを調査したいと考えています」と述べました。





Facebookは、規制上の懸念を理由に、2020年9月に初代Oculus Questの販売を中止しています。Facebookの広報担当者は、IT系ニュースメディアのThe Vergeに対し、「Oculusデバイスは(記事作成時点で)ドイツでは販売されていませんが、連邦カルテル局の調査に全面協力し、疑惑がいわれのないものだということを証明できると確信しています」と述べています。



また、連邦カルテル局は、2019年初頭から個人情報の収集についてFacebookを提訴していた件についても、2021年3月に再び裁判が行われることを明らかにしました。





なお、Facebookは2020年12月9日に、アメリカの連邦取引委員会からも独占禁止法違反の疑いで提訴されています。



連邦取引委員会による提訴にはFacebookとOculusの問題は含まれていませんが、Bloombergが「司法省の独占禁止法担当の調査官がOculusアプリの開発者と話し合っていた」と報じています。