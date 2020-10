2020年10月15日 21時30分 ネットサービス

「Oculus Quest 2」とFacebookを連携させてアカウントをBANされる事例が海外でも登場



VRヘッドセット「Oculus Quest 2」が2020年10月13日(火)に発売されました。使用にあたってはFacebookアカウントとの連携が必要なのですが「Oculus Quest2用に作ったFacebookアカウントが停止される問題まとめ」という記事が作られるほどにアカウントを停止・凍結される事例が続出していました。この話題に関して、海外のソーシャル掲示板サイト・Redditでもアカウントが凍結されたという報告が出ています。



Facebook account banned within 10 minutes, reviewed and cannot be reversed. : OculusQuest

ソーシャル掲示板・Redditで報告を行ったweavster氏は、入手したOculus Quest 2を使うために、これまでに使ったことのなかったFacebookに本名で新規アカウントを作成。その後、4年間使っていなかったOculusのアカウントと連携させたのですが、10分後にBANされ、アカウントにもデバイスにもアクセスできなくなったとのこと。



Facebookから求められた運転免許証のデータ送付まで行ったものの、Facebookは「すでに決定は下されており、取り消すことはできません」と、weavster氏のアカウントを復活させてくれませんでした。weavster氏が公開した、凍結画面のスクリーンショットがコレ。





weavster氏がFacebookアカウントと連携させたOculusアカウントからは、過去の購入履歴すらも消えてしまったとのことで、weavster氏は「こうして今、白いまっさらな文鎮があります」とコメントしています。



このweavster氏のスレッドに返信する形で、xb0n3z氏も同じ目に遭ったことを告白しています。投稿によると、xb0n3z氏は電話番号を設定していなかったためアカウントを一時的に凍結され、復活のために自撮りの映像を送ったとのこと。なお、アカウントの凍結は無事解除され、Oculus Quest 2を使えるようになったとのこと。



こうした事例をどうすれば防ぐことができるのか、はっきりした対策はわかっていませんが、さまざまな事例の話や、実際にGIGAZINE編集部が手元に届いたOculus Quest 2をセットアップするにあたってFacebookアカウントと連携させた際には問題なく進行したことなどから考えると、「事前にFacebookアカウントを作成しておく」というのは悪手で、Oculus Quest 2のセットアップを進めながらアカウント作成・連携を行うというのがベターなようです。