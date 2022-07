Metaの次世代VRヘッドセットの正式名称は「Meta Quest Pro」か、iOS向けアプリのコードから発覚

Metaが提供する仮想現実(VR)/拡張現実(AR)用の次世代ヘッドセットは「 Project Cambria 」というコードネームで呼ばれていますが、iOSアプリの解析によって「Meta Quest Pro」という正式名称になる可能性が高いとBloombergが報じています。 Meta Plans to Call New Virtual Reality AR, VR Headset Quest Pro - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-06/meta-plans-to-call-new-virtual-reality-headset-the-quest-pro Metaは2021年からProject Cambriaというコードネームで新デバイスを開発していることを公表しています。 Facebookが「完全に新しい」次世代ハイエンドVR「Project Cambria」をチラ見せ - GIGAZINE

・関連記事

Metaのマーク・ザッカーバーグCEOが「現実に近い体験」ができる新型VRヘッドセットのプロトタイプをムービーで紹介 - GIGAZINE



フルカラーのパススルーが可能なスタンドアローン型VRヘッドセットで複合現実を可能にする「Project Cambria」のデモをMetaが公開 - GIGAZINE



Facebookが「完全に新しい」次世代ハイエンドVR「Project Cambria」をチラ見せ - GIGAZINE



Oculus Quest 2でVR空間に作業環境を構築する方法 - GIGAZINE



3万円台&PC不要でVRゲームが遊び倒せるVRヘッドセット「Oculus Quest 2」フォトレビュー - GIGAZINE



5K解像度・視野角120度でVRへの没入感を極限まで高めてくれるスタンドアローン型VRデバイス「HTC VIVE Focus 3」レビュー - GIGAZINE

2022年07月07日 16時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.