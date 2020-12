2020年12月11日 12時30分 メモ

Uberが配車サービスやフードデリバリーで働く人が優先的に新型コロナのワクチンを接種できるようになることを求める



現地時間の2020年12月10日(木)、配車サービスを運営するUberがアメリカのすべての州知事宛に「(Uberの)配車サービスやフードデリバリーで働くドライバーが優先的に新型コロナウイルスのワクチンを接種できるようになること」を求める公開書簡を送ったことが明らかになりました。



Uber asks U.S. states to prioritize its drivers for COVID-19 vaccine | Reuters

https://www.reuters.com/article/health-coronavirus-uber-vaccine-idUSKBN28K1VX



COVID-19 vaccine: Uber, others want early access for workers - Los Angeles Times

https://www.latimes.com/business/story/2020-12-10/covid-19-vaccine-access-essential-workers-uber



Uber asks U.S. CDC to consider ride-hail drivers essential for Covid vaccine distribution

https://www.cnbc.com/2020/12/04/uber-asks-us-cdc-to-consider-ride-hail-drivers-essential-for-covid-vaccine-distribution.html



2020年12月3日、Uberはアメリカ疾病予防管理センター(CDC)に対して、配車サービスやフードデリバリーなどで働くドライバーが新型コロナウイルスワクチンを優先的に接種できるようになることを求める書簡を公開しました。この公開書簡では、新型コロナウイルスのパンデミック下においても必要不可欠な職種に従事する人々に優先的にワクチンを接種させることで、感染拡大のリスクを軽減することにもつながると説明されています。



ウーバー、運転手らのコロナワクチン優先接種認定を米当局に要請 | Reuters

https://jp.reuters.com/article/health-coronavirus-uber-vaccine-idJPKBN28E0GC





これに続く形で、2020年12月10日にUberはアメリカの各州の知事宛に同様の公開書簡を送ったことが明らかになりました。



ロイター通信によると、Uberがフロリダ州知事のロン・デサンティス氏に宛てた公開書簡の中で、Uberのダラ・コスロシャヒCEOは「過去9カ月間、配車サービスやフードデリバリーのドライバーは、コミュニティの生命線となってきました。彼らは医療従事者を病院に運び、自宅で社会的距離を保つ人々に食べ物を届け、客足が遠のく地元レストランがビジネスを継続することを助けてきました」と主張。そして、そういった職種に就く人々が優先的に新型コロナウイルスワクチンを接種できるようにすべきであると訴えています。



加えて、コスロシャヒCEOは公開書簡の中で「Uberアプリ経由でアメリカ人向けに新型コロナウイルスワクチンの予防接種に関する情報を提供することもできる」と記しています。





製薬会社のファイザーが開発した「BNT162b2」と、アストラゼネカが開発した「ChAdOx 1 nCoV-2019」という2つの新型コロナウイルスワクチンが、高い有効性を示したことが明らかになっています。記事作成時点ではワクチンに関するガイダンスが不足しているため、アメリカでは「誰が最初にワクチンを接種するか」の決定権は各州に委ねられています。そのため、20以上の大企業が自社社員を優先するように求めています。



なお、ロイター通信によるとアメリカ当局の関係者が「もしもワクチンが早く承認されれば、年末までに2000万人が接種するのに十分な量のワクチンを配布し、アメリカの医療従事者全員を守ることになる」と述べているそうです。