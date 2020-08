44億円以上のマネーロンダリングを行った犯罪グループが仮想通貨取引所の独自調査により摘発

仮想通貨(暗号資産)取引所の Binance が、ビッグデータ分析による独自の犯罪調査プロジェクト「 Bulletproof Exchanger 」を用いて、ウクライナで4200万ドル(約44億円)以上のマネーロンダリングを行っていた犯罪集団を摘発しました。 Ukraine arrests gang who ran 20 crypto-exchanges and laundered money for ransomware gangs | ZDNet https://www.zdnet.com/article/ukraine-arrests-gang-who-ran-20-crypto-exchanges-and-laundered-money-for-ransomware-gangs/ Binance secretly helped police bust $42 million crypto laundering ring - Decrypt https://decrypt.co/39128/binance-secretly-helped-police-bust-42-million-crypto-laundering-ring ウクライナの警察は2020年8月19日(水)、犯罪グループへの資金提供のために仮想通貨取引所から多額のマネーロンダリングを行ったサイバー犯罪グループの逮捕を発表。当局によると、3人のメンバーで構成されるグループは、2018年頃からウクライナのポルタヴァ州で不正に得た仮想通貨の換金や、他の犯罪グループへの資金分配、同業者のマネーロンダリングを支援するサービスの宣伝などを行っていました。また、ランサムウェアを使用したサイバー攻撃も行っていたと報告されています。

2020年08月19日 12時30分00秒 in セキュリティ, Posted by log1m_mn

