マインクラフトのVR・MRサポートが正式に終了

・関連記事

マインクラフトがOculus Riftに正式対応、Gear VRに続いてマイクラ世界に入り込めるように - GIGAZINE



Windows 95の起動音や「マインクラフト」のサントラが「歴史と文化を象徴する音」としてアメリカ議会図書館の録音資料登録簿に登録されている - GIGAZINE



映画「マインクラフト」の全世界興行収入が1000億円を突破 - GIGAZINE



史上最も影響力のあるゲームトップ21、1位に輝いたのは? - GIGAZINE



マインクラフトで忠実に再現した細胞内を冒険できるプロジェクト「CraftCells」 - GIGAZINE



あの「マインクラフト」が現実世界にテーマパークを開業、2026年~2027年にオープン予定 - GIGAZINE

2025年05月07日 11時35分00秒 in ゲーム, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article Minecraft VR/MR support officially ends….