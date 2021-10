2021年10月06日 11時25分 ソフトウェア

「Firefox 93」正式版リリース、AVIFをサポート&タブの自動アンロード機能が追加されてメモリ使用量が低下



ウェブブラウザ「Firefox 93」の正式版が公開されました。AV1ビデオコーデックに基づくAVIF形式の画像をサポートすることでサイトの帯域幅の節約が可能になったほか、システムメモリの量が少ない時に使用していないタブを自動でアンロードすることでクラッシュを防止する仕組みが導入されています。



Firefox 93.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/93.0/releasenotes/



◆AVIF形式の画像をサポート

ロイヤリティフリーのAV1ビデオコーデックに基づくAVIF形式のフォーマットに対応し、既存の画像形式と比較してサイトの帯域幅を大幅に節約可能になりました。



◆クラッシュ防止のためにタブの自動アンロード機能が追加

利用できるシステムメモリの量が非常に少ない場合に、Windows版Firefoxではタブの最終アクセス時間やメモリ使用量などに基づいてタブを自動でアンロードする機能が追加されました。アンロードされたタブに切り替えると、自動的にタブの内容が復元されます。このとき、タブのスクロール状態やフォームデータは復元されるとのこと。



Nightly版での実験結果によると、タブのアンロードを有効にすることで、ブラウザのクラッシュとコンテンツプロセスのクラッシュが減少し、ブラウザをより長時間使用できるようになっています。一方で、ブラウザの平均メモリ使用量は増加し、メモリ不足によるクラッシュは増加してしまったとのこと。Firefoxの開発者ブログによると、平均メモリ使用量が増加したのは生存者バイアスによるもので、以前はメモリの使用量が非常に多い場合にクラッシュしていたのがタブのアンロードによって生存しているために平均メモリ使用量が増加してしまったとされています。メモリ不足によるクラッシュの原因については調査中とのことですが、全体として結果が明らかに改善したため、Firefox 93でのリリースを決定したと述べられています。



今後のアップデートでWindows以外のプラットフォームへも導入を進めるほか、どのタブをアンロードするのかについてのアルゴリズムの改善を進めるとのことです。



◆安全でない接続からのダウンロードをブロック

HTTPSで接続されたページ上からのHTTPでのダウンロードや、「allow-downloads」属性が付与されていないiframeからのダウンロードをブロックするようになりました。





◆PDFビューアで対応できるフォームが増加

政府や銀行などで使用されるXFAベースのフォームにて入力をサポートできるようになりました。



◆追跡保護のためのSmartBlockがアップデート

プライバシー保護機能が向上しつつ、互換性も改善されています。また、クロスサイトリクエストに対する「no-referrer-when-downgrade」「origin-when-cross-origin」「unsafe-url」などの制限の少ないリファラーポリシーを無視するようになったとのこと。



◆開発者向けのアップデート

・ARIAに「meter」ロールが追加されました

・inputのタイプに「datetime-local」が実装されました

・font-synthesisプロパティに「small-caps」キーワードが追加されました

・「createImageBitmap()」関数のoptionsオブジェクトに「imageOrientation」「premultiplyAlpha」が設定可能になりました

・「Intl.supportedValuesOf()」がサポートされました

・Class構文でstatic初期化ブロックがサポートされました

・HTTP認証にSHA-256アルゴリズムが利用可能になりました

・「ResizeObserver.Observe()」にて「device-pixel-content-box」がサポートされました



また、Firefox 93には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。



なお、次期メジャー版となるFirefox 94は現地時間の2021年11月2日にリリース予定です。