なぜFacebookが6時間もダウンしたのかをFacebook幹部が専門家でなくても分かるように説明

2021年10月5日にFacebookのシステムで障害が発生し、同社のSNSのみならずInstagram、WhatsApp、Messenger、OculusなどFacebookのあらゆるサービスがダウンしました。この障害の原因について、Facebookのエンジニアリングおよびインフラ担当バイスプレジデントであるSantosh Janardhan氏が、専門用語の解説を交えて分かりやすく説明しています。 More details about the October 4 outage - Facebook Engineering https://engineering.fb.com/2021/10/05/networking-traffic/outage-details/ 約6時間にわたりFacebookのサービスがダウンした10月5日の障害の、発生当初の状況や復旧の経緯については、以下の記事に詳しくまとめられています。 Facebook・Instagram・Oculus・WhatsAppが世界的にダウン、その原因とは? - GIGAZINE

2021年10月06日 11時30分00秒

