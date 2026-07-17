2026年07月17日 19時00分 レビュー

画像の好きな部分を揺らせる「ぷるぷるメーカー」が登場、「ぷるぷる」「ばいんばいん」「ぶるぶる」「ふわふわ」いろんな揺らし方に対応



画像の好きな部分を指定してぷるぷる揺らせるウェブアプリ「ぷるぷるメーカー」が登場したので使ってみました。アカウント作成は不要でアクセスするだけで使えます。



ぷるぷるメーカー

https://purupuru-maker.tanosix.com/







ぷるぷるメーカーの画面はこんな感じ。画像を読み込んで画面右側の編集エリアで画像内の揺らした部分を指定する仕組みです。





揺らしたい画像を読み込みエリアにドラッグ＆ドロップ。画像形式はPNG・JPEG・WebPに対応しています。





読み込んだ画像の揺らしたい部分を塗りつぶします。今回はキャラクター全体を塗りつぶしてみました。





塗りつぶし終わったら画面上部の「揺らす」をクリック。





画像をクリックしてドラッグすると揺れます。揺れ方は「ぷるぷる」「ばいんばいん」「ぶるぶる」「ふわふわ」から選択可能。





揺らしてみた結果が以下。



画像の好きな部分を揺らせる「ぷるぷるメーカー」を使ってみた - YouTube





塗りつぶす範囲を調整すれば好みの部位を揺らせます。



画像の好きな部分を揺らせる「ぷるぷるメーカー」で部位指定 - YouTube





揺らし方は4種類のテンプレートから選ぶだけでなく「のび」「おさまり」「まとまり」「ゆらぎ」「重力の向き」「重力の強さ」を細かく調整することも可能。





録画機能も搭載していて、最大10秒の動画を作成できます。録画するには「録画を開始」をクリックしてから画像を揺らせばOK。





録画完了後に「保存」をクリックすればローカルに保存できます。





録画機能で作成した動画が以下。



画像の好きな部分を揺らせる「ぷるぷるメーカー」の録画機能で作った動画 - YouTube





ぷるぷるメーカーの画像処理や録画処理はブラウザ上で実行されており、画像や動画がサーバーに保存されることはないとのこと。また、成果物の商用利用も可能とされています。

