2026年07月17日 18時06分 メモ

Uberがフードデリバリーのライバル・foodpandaを運営するDelivery Heroを買収



配車サービスやフードデリバリーサービスを展開するUberが、ライバルのfoodpandaなどを運営するドイツ企業・Delivery Heroを買収することになりました。1株あたり41.5ユーロ(約7710円)の株式公開買い付けの形で、Delivery Heroの時価総額は148億ドル(約2兆4000億円)。すでにUberは一部株式を保有しているので、今回の買収分は137億ドル(約2兆2000億円)となります。



Uber Technologies, Inc. - Uber Announces Acquisition Offer for Delivery Hero

https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2026/Uber-Announces-Acquisition-Offer-for-Delivery-Hero/default.aspx





今回の買収合意により、Uberは世界最大の配車・配達プラットフォームを99カ国・地域にまで拡大し、売上高見積もりは2360億ドル(約38兆3000億円)に達するとのこと。



なお、Delivery Heroの事業のうち「foodra」(オーストリア、チェコ、ノルウェー、スウェーデン)、「efood」(ギリシャ)、「Foody」(キプロス)、「Glovo」(モルドバ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン)、「PedidosYa」(チリ、エクアドル)、「Yemeksepeti」(トルコ)については、別途、投資会社の投資会社SSWパートナーズが16億ドル(約2590億円)で買収します。



foodora - Food and groceries delivery | foodora

https://www.foodora.com/





このため、Uber傘下に入るのは以下の事業となります。一部の事業は、国・地域によってUber傘下になるかSSWパートナーズ傘下になるかが分かれることになります。



・「Baedal Minjok」(韓国)

・「foodora」(ハンガリー)

・「foodpanda」(バングラデシュ、カンボジア、香港、ラオス、マレーシア、ミャンマー、パキスタン、フィリピン、シンガポール)

・「Glovo」(アルメニア、ボスニアヘルツェゴビナ、ブルガリア、コートジボワール、クロアチア、ジョージア、イタリア、カザフスタン、ケニア、キルギス、モンテネグロ、モロッコ、ナイジェリア、セルビア、チュニジア、ウガンダ、ウクライナ)

・「Hungerstation」(サウジアラビア)

・「PedidosYa」(アルゼンチン、ボリビア、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ウルグアイ、ベネズエラ)

・「talabat」(バーレーン、エジプト、イラク、ヨルダン、クウェート、オマーン、カタール、UAE)



Uberのダラ・コスロシャヒCEOは「Delivery Heroの優秀なチームは、地元で愛されるブランドを築き上げ、世界で最も急成長するデリバリー市場でトップの地位を確立するなど、卓越したビジネスを行ってきました。Delivery HeroとUberのプラットフォームを統合することで、世界で最も活気のある経済圏の多くで、さらに数百万人の人々に、手ごろで信頼性の高いデリバリーサービスを提供すると同時に、加盟店や配達員にとっての機会をさらに生み出していきます。両社が協力することで、配車と配達の両方を提供する市場の数を倍増させ、実績あるプラットフォームを拡大して、顧客や株主にとって大きな長期的価値を生み出せると信じています」と述べました。





また、Delivery Heroのニクラス・オストバーグCEOは「Uberとの取り組みが、従業員や株主、パートナーにもたらす可能性に私は大きな期待を寄せています。Uberのグローバルな配車・配達プラットフォームとイノベーションへの相互の取り組みにより、このパートナーシップは、Delivery Heroが持つ地域のフードデリバリーやクイックコマースにおける強みをさらに強化し、お客様に向けた『Everyday App』戦略をさらに推進するためのものになります」と新たなビジネス展開に期待をのぞかせました。



ちなみに、台湾ではUberによるfoodpanda買収は公正取引委員会によって却下されています。



Uberによるフードデリバリーサービス「foodpanda」買収を台湾の公正取引委員会が阻止、両社の市場シェアを合わせると90％以上になり競争が減少するため - GIGAZINE

