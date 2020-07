UberがフードデリバリーサービスのPostmatesを26億5000万ドルで買収

配車サービス、およびフードデリバリーサービスのUber Eatsで知られるUber Technologiesが、同じくフードデリバリーを手がけているPostmatesを26億5000万ドル(約2840億円)で買収することを発表しました。 Uber Technologies, Inc. - Uber to Acquire Postmates https://investor.uber.com/news-events/news/press-release-details/2020/Uber-to-Acquire-Postmates/default.aspx

2020年07月07日 11時10分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

