Amazonがフードデリバリーサービス「Amazon Food」を展開、レストランの料理を自宅までお届け

Amazonがインドのオンラインフードデリバリー市場に参入したと報じられています。すでにフードデリバリーサービス「 Amazon Food 」がインド南部の 市で展開されており、ユーザーからの注文に応じて地元のレストランやクラウドキッチンから料理を自宅まで運んでくれるサービスを提供しているとのことです。 Amazon launches food delivery service in India | TechCrunch https://techcrunch.com/2020/05/21/amazon-launches-food-delivery-service-in-india/ Amazon launches food delivery service 'Amazon Food' in India https://www.bgr.in/news/amazon-launches-food-delivery-service-amazon-food-in-india-893413/

