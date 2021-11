2021年11月05日 11時35分 ネットサービス

パンデミック前を上回る2500億円の売上高を民泊サービス「Airbnb」が記録、純利益も前年同期比280%増で過去最高



民泊仲介サービスを展開するAirbnbが、2021年第3四半期(7月~9月)決算を報告しました。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックの影響が薄れつつある中で旅行需要も回復し、売上高は22億3700万ドル(約2540億円)、純利益も前年同期比280%増の8億3400万ドル(約950億円)となり、いずれも過去最高を記録したとのことです。



2021年11月4日に第3四半期決算を報告したAirbnbのブライアン・チェスキーCEOは、「2021年第3四半期はAirbnbのこれまでで最高の四半期でした。パンデミックは私たちの生活・仕事・旅行の方法に革命をもたらし、Airbnbは新しい旅行と生活の方法に対応するために絶えず革新を続けています」と述べています。



Airbnbの報告によると、2021年第3四半期の売上高は前年同期比67%増の22億3700万ドルで、アナリストの予測である20億5000万ドル(約2330億円)を上回りました。パンデミック前の2019年第3四半期売上高と比べても36%増加しており、過去最高の記録です。





また、純利益は前年同期比280%増の8億3400万ドルを記録し、こちらもパンデミック前を上回り過去最高を記録しました。





第3四半期は夏休みに重なるため、Airbnbの売上高はその他の四半期と比べて特に第3四半期が高くなる傾向があります。2021年のはじめから旅行者数が回復していることもあり、第3四半期のプラットフォームにおける総予約額は119億ドル(約1兆3500億円)に達したとのこと。第3四半期における宿泊および体験の予約数は前年同期比29%増の7970万であり、特に北米とラテンアメリカにおける予約数は2019年の同期を10%~20%上回りましたが、ヨーロッパ・中東・アジアの広い範囲では予約数が2019年の水準に戻っていないそうです。



2021年第3四半期における総宿泊数の40%以上は自宅から300マイル(約480km)以内の旅行先であり、比較的近場の旅行が増加傾向にありました。また、都市部ではなく地方の予約数は2019年第3四半期から40%以上も増加し、総売上高に占める上位10都市の割合も2019年第3四半期の11%から6%へと減少したとのこと。



さらにAirbnbは、パンデミックに伴ってリモートワークを導入する企業が増えたことにより、旅行先に長期滞在するユーザー数が増加していると報告。2019年第3四半期には総宿泊数に占める28日以上の長期滞在は14%でしたが、2021年第3四半期は20%が長期滞在によるものでした。





Airbnbは2021年第4四半期も売上高は堅調に推移するとみており、13億9000万ドル~14億8000万ドル(約1580億円~約1680億円)の売上高を見込んでいます。「2022年に目を向けると、2021年第4四半期におけるワクチン接種の進展と海外旅行の回復は、新年に向けた成長の重要なテーマとなります」とAirbnbは述べました。