2021年09月08日 11時30分 ソフトウェア

「Firefox 92」正式版リリース、フルレンジカラーのムービー再生が可能に



ウェブブラウザ「Firefox 92」の正式版が公開されました。



Firefox 92.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/92.0/releasenotes/



◆ムービーのフルレンジカラー再生をサポート

多くのデバイスにて色空間を最大限に活用してムービーを再生できるようになりました。



◆DNSのHTTPSレコードを活用へ

DNSにおいてHTTPSレコード(HTTPS RR)を設定していると、そのレコードをAlt-Svcヘッダーとして利用することで自動で接続をHTTPSにアップグレードできるようになりました。



◆その他のアップデート

・macOSにてファイルメニューからOSの共有オプションにアクセス可能になりました

・macOSにてICC v4プロファイルを含んだ画像をサポートしました

・Firefoxの後にThunderbirdをインストールした場合にアクセシビリティツールのパフォーマンスが落ちなくなりました

・プロセスを共有しているタブでアラートが表示された場合にパフォーマンスが落ちなくなりました

・JavaScriptのパフォーマンスが向上し、メモリの使用量が減少しました

・認証のエラーページのデザインが新しくなりました





◆開発者向けのアップデート

・break-insideプロパティにて「avoid-page」「avoid-column」キーワードがサポートされました

・font-size-adjustで値を2つ記入する記法がサポートされました

同時に@font-faceの設定でsize-adjustを記載可能になっています



・accent-color要素がサポートされました

・font-family要素にて「system-ui」を指定可能になりました

・Object.hasOwn()がサポートされました



また、Firefox 92には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。



なお、次期メジャー版となるFirefox 93は現地時間の2021年10月5日にリリース予定です。