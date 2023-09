Safari 17.0がリリース、プロファイル機能のほか、多数のAPIや要素のサポートが追加される

・関連記事

「Safariの日付を選ぶ仕組み」がカスタマーサポートに寄せられる苦情の3分の1を生み出していたという報告 - GIGAZINE



Googleは約1兆6500億円を「Safariのデフォルト検索エンジン」の立場を守るためAppleに支払う可能性 - GIGAZINE



Chromeに続いてSafariがユーザー数10億人超えを達成、3位のEdgeは2億1000万人 - GIGAZINE



Googleが「Chromeは全てのブラウザより高速」と主張していたのでSafariやFirefoxと比べてみた - GIGAZINE



Safari 16.4がリリース、WebKitに135項目の新しいウェブ機能と280項目以上のアップデートが追加される - GIGAZINE

2023年09月20日 08時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.