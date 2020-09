Firefoxのブラウザ上に隠されたミニゲーム「Unicorn Pong」をプレイする方法とは？

Googleが開発するChromeには「 恐竜ゲーム 」、Microsoftが開発するEdgeには「 サーフィンゲーム 」など、さまざまなブラウザに隠しゲームが搭載されていることが知られています。Mozillaが開発するブラウザ・Firefoxでは、ピンポンゲームの「 PONG 」のような隠しゲーム「Unicorn Pong(ユニコーン・ポン)」をプレイできるとのことで、実際にユニコーン・ポンをプレイしてみました。 How to Play Mozilla Firefox’s Hidden Unicorn Pong Game https://www.howtogeek.com/688518/how-to-play-mozilla-firefoxs-hidden-unicorn-pong-game/ ユニコーン・ポンをプレイするには、Firerfoxブラウザの右上にあるメニューアイコンをクリックし、「カスタマイズ」をクリック。

2020年09月14日 23時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, 動画, ゲーム, Posted by log1h_ik

