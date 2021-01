2021年01月27日 07時05分 ソフトウェア

「Firefox 85」正式版リリース、ユーザーの追跡防止のためスーパークッキー対策がさらに強化



ウェブブラウザ「Firefox 85」の正式版が公開されました。プライバシー機能がアップデートされたほか、ブックマークバーが使いやすくなるアップデートが行われています。



Firefox 85.0, See All New Features, Updates and Fixes

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/85.0/releasenotes/



◆スーパークッキーからの追跡を防止する仕組みを導入

スーパークッキーは、プライベートモードなど通常は追跡できないはずのユーザーを広告業者側がなんとかして追跡するために編み出した手法の総称で、主要なブラウザでサードパーティーCookieがブロックされるようになって以降、ユーザー追跡の代替手段として利用されています。Firefox 85では、キャッシュを利用してユーザーを追跡するスーパークッキーの手法に対して対策が取られました。



これまで、Firefoxはウェブサイト間で画像データなどのキャッシュを共有しており、例えば別のサイトで同じ画像を使用していた場合にブラウザキャッシュから表示することでユーザーのデータ通信量と時間を節約していました。しかし、一部の広告業者がこの仕組みを悪用してユーザーを識別していたため、Firefox 85からはドメインごとにキャッシュが分離されるようになりました。この影響で、ページの読み込み時間が最大1.32%増加するとのこと。



◆ブックマークバーが便利に

どのフォルダにブックマークを保存したかを記憶し、次回のブックマーク時にそのフォルダを表示するようになったほか、新しいタブを開いた時にブックマークツールバーが表示されるようになりました。





ツールバーにブックマークを配置したい場合は「ブックマークツールバー」フォルダにブックマークを保存すればOK。





◆パスワードマネージャーのログイン情報を一発で全削除できるように

「about:logins」ページ右上の「…」をクリック後、「ログイン情報をすべて消去」を選択することで一発でログイン情報をすべて削除可能になりました。





◆Adobe Flashのサポートが終了

Adobe Flashは2020年末でサポートが終了しており、Firefox 85以降はどうやってもFlashコンテンツを見ることができなくなりました。



◆開発者向けの変更点

・「:focus-visible」疑似クラスをサポート

開発者ツールで要素に適用する設定も可能になっています。





・コンソールに入力したスクリプトを自動で整形してくれる機能が追加

コンソールの上部に設置されている「{ }」記号をクリックすると入力したコードを整形してくれます。





・<link rel="preload">をサポート



また、Firefox 85には数多くのセキュリティフィックスも含まれています。