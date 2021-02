Firefoxのトラッキング防止策「State Partitioning」の仕組みを分かりやすく説明するとこうなる

・関連記事

「全てのCookieを受け入れる」を選択すると一体何を受け入れることになるのか? - GIGAZINE



ブラウザのFavicon(ファビコン)でユーザーを追跡する「スーパークッキー」とは? - GIGAZINE



IPアドレス・クッキー・JavaScript・UAなどを使わずユーザーを個別に追跡する方法 - GIGAZINE



ウェブサイトによる行動追跡に同意する人は実際にどの程度いるのか実験した結果 - GIGAZINE



サイト訪問者がcookieを切っていても追跡可能な手法が明らかに - GIGAZINE

2021年02月25日 19時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.