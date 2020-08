Firefoxがデフォルトでリダイレクトトラッカーをブロックする「Enhanced Tracking Protection 2.0」を公開

2020年8月4日、ウェブブラウザのFirefoxが「 Enhanced Tracking Protection 2.0 (ETP 2.0)」を導入することを発表しました。ETP 2.0はユーザーに安全でプライベートなウェブブラウジングを提供するためのFirefoxにとっての「次なるステップ」となるそうで、具体的には リダイレクトトラッキング と呼ばれる高度なトラッキング技術からユーザーを保護するための技術です。 Latest Firefox rolls out Enhanced Tracking Protection 2.0; blocking redirect trackers by default - The Mozilla Blog https://blog.mozilla.org/blog/2020/08/04/latest-firefox-rolls-out-enhanced-tracking-protection-2-0-blocking-redirect-trackers-by-default/ リダイレクトトラッキングはクロスサイト(サイト横断) ナビゲーション を悪用した手法で、トラッカーがファーストパーティCookieを使用してウェブサイト全体でユーザーをトラッキングできるように「ユーザーを一時的に別のウェブサイトにリダイレクトする」という手法です。 例えば検索エンジン上で「最高のランニングシューズ」と検索した場合、検索結果に表示されたレビューサイトでレビューなどを読み、最終的にオンラインストアへ移動して気に入ったランニングシューズを購入することとなります。これまでは検索結果として表示される各ウェブサイトが、Cookieを利用してページを訪問したすべての人の情報を収集することが可能でした。しかし、Firefoxはユーザーのプライバシーを保護するためにETPを導入し、サードパーティCookieのブロックを実施。 これに対抗する形で、サードパーティCookieをブロックする手法を回避するべく編み出されたのがリダイレクトトラッキングです。例えばレビューサイトからオンラインストアに直接移動する代わりに、オンラインサイトではなくリダイレクトトラッカーに最初に移動するようにすることで、トラッカーがファーストパーティCookieを読み込み可能となり、サードパーティCookieのブロッキングを回避し従来通りのトラッキングができるようになります。

・関連記事

トラッキング防止機能を回避してサードパーティートラッカーを有効にする手法が使われている - GIGAZINE



Appleは間もなくオンライン上のトラッキングをセキュリティ上の脆弱性と同様に扱うようになる - GIGAZINE



Firefoxがデフォルトでのプライバシー保護有効化に対応、パスワード管理アプリ「Firefox Lockwise」の拡張も - GIGAZINE



Googleがウェブ上の広告を非表示にする広告ブロック機能をChromeなどで無効化するための施策を進める - GIGAZINE



Mozillaは2019年1月リリースの「Firefox 65」からユーザートラッキングをデフォルトでブロックするよう変更する方針 - GIGAZINE



なぜ広告会社はChromeに好意的である一方で、Safariには否定的なのか? - GIGAZINE



Safariに搭載されるプライバシー機能「ITP」で広告会社は何百万ドルもの収入を失う - GIGAZINE



2020年08月06日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.