Googleが提案するサードパーティーCookieなしの新しい広告の仕組み「FLoC」とは？

Chromium Blog: Privacy Sandbox in 2021: Testing a more private web https://blog.chromium.org/2021/01/privacy-sandbox-in-2021.html

・関連記事

Appleの反トラッキング機能が広告の世界を揺さぶっている - GIGAZINE



サードパーティーCookieなしで高効率のターゲティング広告が配信できたとニューヨーク・タイムズが報告 - GIGAZINE



ターゲティング広告をやめることでウェブサイト側の収益がアップする可能性がある - GIGAZINE



Googleの「Cookieをターゲティング広告に使わないとサイトの収益が半減する」という理論は正しいのか? - GIGAZINE



Googleはいかにして莫大な利益を生み出し続けるオンライン広告を独占しているのか? - GIGAZINE

2021年01月26日 13時22分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.