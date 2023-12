2023年12月15日 14時00分 ソフトウェア

GoogleがサードパーティーCookie廃止に向けてChromeユーザー3000万人で新機能「トラッキングプロテクション」のテストを開始



Googleが、2024年1月4日からChromeユーザーの1%にあたる3000万人を対象に、ウェブサイトアクセス時にサードパーティーCookieをブロックする「トラッキングプロテクション」のテストを行うことを発表しました。



Google shares update on next step toward phasing out third-party cookies in Chrome

https://blog.google/products/chrome/privacy-sandbox-tracking-protection/





サードパーティーCookieとは、ウェブサイトにアクセスした際に、訪問したサイトではなく、サイトに掲載されている広告などが発行するCookieのこと。広告を掲載する側からすれば、ユーザーがどういったサイトにアクセスしたのかという情報を網羅的に入手することで、最適な広告を出稿できるメリットがありますが、ユーザー側からすると、どのサイトにアクセスしたのかという情報を訪問先サイト以外に取得されているということで、プライバシー侵害の懸念がありました。



このため、GoogleはサードパーティーCookieに代わる技術として、「プライバシーサンドボックス」と呼ばれる技術の開発を進めています。



GoogleのCookieなし広告システム「プライバシーサンドボックス」のAndroidベータ版がついに登場 - GIGAZINE





そして、プライバシーサンドボックス計画が1つのマイルストーンに到達したことから、GoogleはサードパーティーCookie廃止に向けたテストの開始を表明していました。テストは2024年第1四半期から行われる予定となっていましたが、今回、具体的な開始時期が2024年1月4日(木)であることが明らかになりました。



テストが行われるのは新機能の「トラッキングプロテクション」です。これは、ウェブサイトアクセス時にサードパーティーCookieをデフォルトでブロックして、クロスサイトトラッキングを制限するものです。



まずはChromeユーザーの1%、全世界の3000万人に対して適用し、2024年後半にはすべてのユーザーにおいてサードパーティーCookieの段階的廃止を進める予定となっています。